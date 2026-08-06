NASA признало инцидент с фрагментом ракеты Falcon-9 на Луне

Фото: AP Photo/SpaceX

Фрагмент ракеты SpaceX Falcon-9 незапланированно врезался в поверхность Луны. Об этом заявило американское космическое агентство NASA, передает РИА Новости.

"Ранним утром в среду, 5 августа, разгонный блок ракеты SpaceX Falcon Nine совершил незапланированное столкновение с поверхностью Луны... NASA не планировало, что этот разгонный блок столкнется с Луной", – указала планетолог агентства Келси Янг.

По ее словам, случившееся не представляет рисков для Земли. Она назвала инцидент технически приемлемым и безопасным способом утилизации оборудования на низкой окололунной орбите.

Планетолог подчеркнула, что в ряде случаев операторы миссий завершают их, направив оборудование на Луну.

Ступень ракеты Falcon-9 была запущена 15 декабря 2025 года вместе с лунным модулем Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцией Resilience японской ispace. После вывода аппаратов на траекторию к Луне ступень из-за нехватки топлива не смогла вернуться на Землю и направилась к спутнику.

По данным СМИ, фрагмент ракеты весом 4 тонны и размером с дом врезался в поверхность Луны со скоростью 8 690 километров в час.

