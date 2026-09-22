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22 сентября, 06:57

Политика

Белый дом запустил "Трамп ТВ" на фоне бойкота СМИ

Фото: whitehouse.gov

Официальный канал Белого дома в YouTube запустил проект "Трамп ТВ" после того, как ряд ведущих американских СМИ объявили бойкот администрации президента США Дональда Трампа.

На канале опубликовано видео, в котором название "Трамп ТВ" наложено поверх сцен из культовых фильм и сериалов. Кроме того, под аналогичным названием была запущена трансляция, на которой Трамп выступал со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме.

"Смотрите самые важные моменты правления администрации Трампа – все в одном месте. Лучшие видео, ключевые выступления и самые интересные моменты, которые нельзя пропустить, транслируются круглосуточно и обновляются в режиме реального времени", – говорится в описании трансляции.

Ранее Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. По словам американского президента, причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей". Глава Белого дома также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

В ответ на это журналисты Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию США в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова. Упомянутые издания отказались освещать мероприятия с участием Трампа. К бойкоту присоединились телеканалы Fox News, ABC, CBS и NBC, а также издания New York Times и Washington Post.

Позже Трамп заявил, что подаст апелляцию на судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить им доступ в Белый дом. По его словам, практически любой материал о нем подается в негативном и ложном свете и представляет опасность для США.

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