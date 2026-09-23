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23 сентября, 18:31

Экономика

ЦБ допустил создание базы "окрашенных" кошельков в рамках закона о крипторегулировании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк может создать базу "окрашенных" кошельков, если это потребуется в ходе реализации закона о крипторегулировании. Об этом в ходе Международного банковского форума заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка РФ Богдан Шабля.

Он отметил, что закон только принят, а переходный период продлится до 1 июля 2027 года. До конца октября планируется подготовить все подзаконные акты. Также Шабля заявил, что разметка криптовалюты на предмет получения ее преступным путем будет проводиться обязательно.

Кроме того, ЦБ ведет международное взаимодействие с регуляторами по вопросам подозрительных операций с нелегальными онлайн-казино. Объем таких операций составляет порядка 45% трафика.

"Да, работу ведем очень успешно", – отметил Шабля.

Ранее в Минфине РФ заявляли, что налоговым резидентам России необходимо будет отчитываться перед ФНС о сделках с криптовалютой, совершенных с использованием некастодиальных кошельков. Речь идет об операциях вне регулируемого контура, а именно о сделках с криптовалютой с использованием адресов, не администрируемых российскими депозитариями.

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