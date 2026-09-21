Минфин: около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами

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Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3,7 триллиона рублей. Замминистра пояснил, что данная сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним.

Ранее Чебесков указывал, что Минфин и Центробанк совместно изучают возможный механизм функционирования российского стейблкоина и перечень операций с ним. При этом пока рано говорить о какой-то конкретной модели.

По словам представителя министерства, задача состоит не в том, чтобы создать новый инструмент, а в том, чтобы оценить его реальную востребованность и учесть риски.

