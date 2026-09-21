Frontiers in Nutrition: куркума может улучшать память и внимание

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Экстракт куркумы может улучшить отдельные показатели памяти и внимания и снизить расчетный "возраст мозга". Соответствующее исследование ученых Канагавского стоматологического университета в Японии опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

Ученые обратили внимание на бисакурон и турмеронолы – вещества, входящие в состав экстракта Curcuma longa. Это растение используют для получения куркумы. Исследователи предположили, что содержащиеся в нем компоненты могут оказывать потенциальное воздействие на когнитивные функции.

Чтобы проверить эту связь, специалисты провели четырехмесячный эксперимент с участием 13 человек. Каждый день добровольцы принимали экстракт Curcuma longa. По окончании исследования данные десяти участников оценили с помощью цифровых когнитивных тестов.

Результаты показали изменения в нескольких параметрах. Участники лучше справились с заданиями на память, внимание и рабочую память. Одновременно у них уменьшился расчетный "возраст мозга", который определяли на основании результатов цифрового тестирования.

Этот показатель используют для оценки того, насколько функциональное и структурное состояние центральной нервной системы соответствует средним значениям для разных возрастных групп. Он может не совпадать с хронологическим, то есть паспортным, возрастом человека.

Меньшее по сравнению с паспортным значение связывают с высокой нейропластичностью и сохранностью функций мозга. В случае когда расчетный возраст, напротив, оказывается выше хронологического, это может свидетельствовать о преждевременном старении органа или начальных стадиях когнитивных нарушений.

При этом стандартная шкала оценки когнитивных функций не показала существенных изменений общего результата. Положительная динамика проявилась только в отдельных тестах, связанных с памятью, вниманием и рабочей памятью.

Ученые считают полученные данные основанием для дальнейшего изучения действия компонентов Curcuma longa. Однако результаты пока нельзя считать окончательными – исследование было небольшим, а итоговые показатели удалось проанализировать только у 10 человек. Поэтому обнаруженные эффекты предстоит проверить на более крупных группах участников.

Ранее ученые Всемирного института кимчи в Южной Корее обнаружили в продукте бактерию Leuconostoc mesenteroides CBA3656, способную связывать нанопластик. В кишечной среде она удерживала 57% частиц против 3% у контрольного штамма, а у стерильных мышей количество выведенного нанопластика оказалось более чем вдвое выше, чем в контрольной группе.

Исследователи предположили, что бактерия может способствовать естественному выведению пластиковых частиц из организма, однако пока речь идет только о лабораторных экспериментах и опытах на мышах. Эффект употребления обычного кимчи на человека не изучался, поэтому для подтверждения результатов нужны клинические исследования.