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21 сентября, 15:23

Транспорт

Длина нового участка Арбатско-Покровской линии метро до Балашихи составит более 8 км

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Длина нового участка Арбатско-Покровской линии метро, который дойдет до подмосковной Балашихи, превысит 8 километров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке появятся две станции – "Восточный" и конечная "Балашиха". Это улучшит транспортное обслуживание столичного района Восточного и Балашихи, где прогнозируемое население превышает 670 тысяч человек.

Сейчас на Арбатско-Покровской линии в Московской области работает только станция "Мякинино" в Красногорском округе. Проектирование нового участка начнут параллельно со строительством станции "Гольяново". Это позволит разгрузить транспортно-пересадочный узел "Щелковская".

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что через 9 лет в зоне обслуживания метро будут проживать 33% всех жителей Подмосковья. Новыми участками ежедневно будут пользоваться около 600 тысяч человек, а время в пути из области в столицу сократится примерно вдвое.

Помимо станций "Восточный" и "Балашиха", в Подмосковье планируют построить еще 10 станций. Туда придут Таганско-Краснопресненская, Рублево-Архангельская, Калужско-Рижская, Люблинско-Дмитровская и Бирюлевская линии. В результате 3,7 миллиона жителей области смогут экономить в поездках от 30 до 60 минут.

Ранее сообщалось, что Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят на 6 километров – от действующей конечной станции "Зябликово" до поселка городского типа Мисайлово. Проект предусматривает две станции – "Развилка" в одноименном поселке и "Володарское шоссе" на территории совхоза имени Ленина.

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