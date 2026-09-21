В метро летом поступили 80 новых вагонов серии "Москва-2026"

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Летом 2026 года парк Московского метрополитена пополнили 80 вагонов серии "Москва-2026". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, на Замоскворецкой линии уже курсируют 192 вагона этой серии, а на Рублево-Архангельской с начала сентября – 96. Составы "Москва-2026" работают на шести линиях: Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, БКЛ, Троицкой и Рублево-Архангельской.

Ликсутов добавил, что с 2010 года доля современных поездов в метро выросла с 13% до более чем 80%. Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году этот показатель превысит 90%.

Ранее стало известно, что к концу первого полугодия 2026 года число цифровых экранов с навигацией в метро Москвы достигло 7 тысяч.

С 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах "Москва" на десяти линиях. В итоге за последние восемь лет количество цифровых экранов с навигацией в столичной подземке увеличилось в 14 раз.

