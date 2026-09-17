В поездах столичного метро установили 7 тысяч цифровых экранов со схемами

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Количество цифровых экранов с навигацией в метро Москвы к концу первого полугодия 2026 года достигло 7 тысяч, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы навигации работают во всех поездах "Москва" на десяти линиях. В итоге за последние восемь лет количество цифровых экранов с навигацией в столичной подземке увеличилось в 14 раз.

"Только за последние три года мы разместили свыше двух тысяч новых экранов со схемой метро в поездах", – указал Ликсутов.

При этом в городе продолжают развивать проект цифровых станций. На инновационных транспортных объектах схемы метро выводят на сенсорные экраны. Рядом с ними устанавливают карты районов с остановками наземного транспорта и отмечают, где есть лифты, пандусы и другое оборудование. Все цифровые станции уже оборудованы инновационными стелами.

На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобными пересадками и временем в пути, а также выбрать один из нескольких языков. Кроме того, такие экраны позволяют обновлять навигацию без масштабных ночных работ и не требуют утилизации устаревших материалов, что помогает сохранять окружающую среду.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что открытие станций "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии метро изменило поездки москвичей – здесь появилась удобная пересадка на соседнюю Серпуховско-Тимирязевскую линию, а также улучшилось транспортное обслуживание ряда районов.

