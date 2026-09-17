Системы отопления заменили в домах Москвы в рамках капремонта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Запланированные на 2026 год работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта домов завершились в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в текущем году специалисты обновили системы отопления более чем в 820 домах. В рамках работ в квартирах и местах общего пользования мастера меняют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, соединительные элементы и отопительные приборы. Это гарантирует их безаварийную работу в зимний сезон.

После замены трубопроводов проводится комплексная опрессовка. Во время капремонта специалисты применяют российские материалы. К примеру, при обновлении системы центрального отопления они устанавливают отечественные биметаллические радиаторы.

Между тем по программе капремонта в столичных домах установили свыше 55 тысяч новых лифтов. Замена подъемников проводится, когда их срок службы достигает 25 лет. Жильцам не нужно подавать заявки: объем работ и потребность в новом оборудовании специалисты определяют на старте анализа каждого объекта.