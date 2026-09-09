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09 сентября, 16:34

Город

Самый длинный дом в ТиНАО приведут в порядок в рамках программы капремонта

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Троицком и Новомосковском административных округах в этом году проведут капитальный ремонт 63 многоквартирных домов, в том числе самого длинного. Работы выполнят в рамках региональной программы капремонта, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Самый длинный дом среди ремонтируемых в ТиНАО находится в поселке дома отдыха "Вороново". Пятиэтажное здание № 6 построили в 1982 году по индивидуальному проекту. В нем восемь подъездов, а фасады выполнены без декоративных элементов.

Здесь уже начались работы по обновлению фасада, крыши, подъездов и подвала, а также замене инженерных систем. Фасад из неокрашенного железобетона с каменной крошкой очистили и обработали защитными составами. Межпанельные швы восстановили, а поверхности дополнительно гидрофобизировали для защиты от атмосферных осадков.

Входные группы, цоколь и отмостку здания также приведут в порядок. Отдельные элементы входных групп окрасят в цвета "коричневая желтофиоль" и "сигнальный белый". В подъездах и подвалах проведут ремонт, а на крыше заменят кровельное покрытие. Кроме того, в доме обновят электросеть и магистрали центрального водоснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Самый старый дом расположен в районе Внуково, в поселке ДСК "Мичуринец" на улице Погодина. Двухэтажное здание № 1 построили в 1957 году по индивидуальному проекту. Его фасады украшены карнизом, наличниками и сандриками.

В этом году здесь обновят фасад и подвал, а также инженерные системы. Работы на фасаде начали с очистки поверхностей и обработки мест замокания антигрибковыми составами. После восстановления штукатурного слоя здание окрасят в исторический цвет "охровая сиена".

Также специалисты приведут в порядок подвальные помещения и электросеть, системы центрального отопления, водоотведения и холодного водоснабжения. Для дома Фонд капитального ремонта Москвы разработал индивидуальный проект и подобрал современные технологии и отечественные материалы.

Самым высоким зданием в программе стал 17-этажный дом на улице Изваринской, дом 3, корпус 3. Его построили в 1989 году по проекту модификации типовой серии. Специалисты уже заменили здесь электросети и приступили к ремонту фасада и крыши.

На здании восстановили межпанельные швы и обработали места замокания. Далее рабочим предстоит отремонтировать штукатурный слой и окрасить фасад в цвета "сигнальный белый" и "английский красный". Также обновят входные группы, отливы, откосы, цоколь, отмостку и кровельное покрытие.

Ранее в центре Москвы началась реставрация фасадов Дома на набережной – исторического жилого комплекса на улице Серафимовича, построенного в 1931 году по проекту Бориса Иофана. Общая площадь работ превысит 44 тысячи квадратных метров и завершится в 2027 году. Специалистам предстоит восстановить фактуру, поверхности и цвета фасадов, сохранив оригинальную цветовую гамму и архитектурную ценность здания.

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