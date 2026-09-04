В Москве обновят дома, где жили Черненко, Суслов и Фурцева

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице в рамках региональной программы капитального ремонта приводят в порядок многоквартирные и цековские дома, которые в советские годы предназначались для представителей государственной элиты, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты обновляют здания, используя современные материалы и технологии российского производства.

В цековских домах в период правления Леонида Брежнева получали квартиры члены ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Верховного Совета СССР и высшие военные чины. От зданий сталинской номенклатуры они отличаются внешним обликом. Если дома сталинского периода строили в духе советского неоклассицизма, то цековские здания выполнены в стиле функционализма и внешне напоминают типовые кирпичные дома того времени. Их проекты обычно учитывали окружающую застройку, поэтому они органично вписывались в центральные районы города.

Дом Константина Черненко и Михаила Суслова на Большой Бронной улице

В 2025 году завершили капитальный ремонт построенного в 1968 году 13-этажного дома 19 на улице Большой Бронной. Здесь жили генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко и секретарь ЦК КПСС Суслов. Дом имеет сложную форму. Выразительный облик его фасадам придают ряды лоджий, декоративные элементы в оформлении здания отсутствуют.

Во время капитального ремонта специалисты привели в порядок фасад, подъезд, подвал и крышу и обновили инженерные системы. Кирпичную кладку фасада расчистили и промыли, а участки с признаками замокания обработали антигрибковыми составами. После этого стены покрыли гидрофобизирующим составом – тонкой пленкой, которая защищает кирпич от осадков.

Кроме того, была отремонтирована входная группа, специалисты привели в порядок откосы и установили новые отливы. На крыше появилось новое кровельное покрытие, а подвальные помещения расчистили и обновили. В доме также заменили магистрали холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, а также проложили новую электросеть.

Дома Михаила Георгадзе и Екатерины Фурцевой на улице Спиридоновке

Капитальный ремонт продолжается в 12-этажном цековском здании 1967 года на улице Спиридоновке, доме 18. В здании сложной формы в свое время имели квартиры секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе, министр культуры СССР Фурцева и другие известные члены партий. Выразительную пластику фасада здания создают ризалиты, выступающие вертикальные ряды лоджий и декоративный фриз.

В настоящее время специалисты ремонтируют фасад, крышу и подвальное помещение, также идет замена части инженерных систем. Поверхности фасада уже промыли от загрязнений, кирпичную кладку и выветренные швы отремонтировали. Кроме того, была проведена гидрофобизация стен, которая должна защитить их от воздействия осадков.

Рабочим предстоит обновить балконы и лоджии, заменить плитку из керамогранита на цоколе и отремонтировать входную группу. Отдельные работы проведут на крыше. Сначала специалисты выполнят новую стяжку, после чего уложат полимерно-битумный материал на основе полиэстера. Он отличается устойчивостью к резким перепадам температуры.

В подвальном помещении также проведут ремонт. Кроме того, там заменят ключевые инженерные системы: электроснабжения, водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Дом Петра Демичева, Василия Кузнецова и Виктора Гришина на улице Спиридоновке

Продолжают обновлять и цековской дом 19 на улице Спиридоновке. В разные годы в нем жили советские государственные деятели Демичев и Кузнецов и первый секретарь Московского горкома КПСС Гришин.

Здание переменной этажности от шести до девяти этажей построили по индивидуальному проекту в 1972 году. Дом имеет сложную форму в плане, а его фасады отличаются простой пластикой и отсутствием декоративных элементов. Среди характерных деталей – акцентированные лоджии, карнизы простой формы и заглубленные входные группы. К торцу здания примыкает соседний дом.

Специалисты разработали индивидуальный проект для ремонта кирпичного фасада, которому уже 50 лет. Работы начали с расчистки и промывки поверхностей. Участки с признаками замокания обработали антигрибковыми составами, после чего фасад гидрофобизируют.

На стены нанесут тонкое покрытие, которое почти не будет заметно, оно защитит кирпич от влияния осадков. Кроме того, специалисты отремонтируют откосы, заменят отливы и обновят входные группы. Одновременно в доме заменят инженерные системы. Рабочие приводят в порядок магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Ранее в столице обновили три здания, где проживали легенды советского футбола: дом Федора Черенкова на 16-й Парковой улице, дом Сергея Ильина на 3-й Фрунзенской улице и дом Льва Яшина на Миллионной улице. Работы включали ремонт фасадов, крыш, подвалов и входных групп, а также покраску стен и обновление балконов и лоджий.

