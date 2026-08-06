В Москве отремонтировали более 200 домов, построенных по проектам САКБ

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За время реализации столичной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок более 200 домов типовых серий, разработанных Специальным архитектурно-конструкторским бюро (САКБ) в середине прошлого века. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В 1950-х годах бюро занималось разработкой серийных зданий для столицы. Среди первых проектов были дома, где с осторожностью использовались элементы неоклассицизма, характерного для советской архитектуры того времени. Лаконичность внешнего вида, дополненная изящным декором, ярко отражала тенденции жилищного строительства того времени.

Одним из обновленных объектов стал дом на улице Строителей (дом 7, корпус 3). В 2023 году специалисты провели комплексные работы. Они обновили фасад и заменили внутренние инженерные системы. Для этого здания Фонд капитального ремонта (ФКР) создал индивидуальный проект, который учитывал сложную архитектуру объекта. Особое внимание уделили восстановлению исторического облика.

Ремонт фасада проводился поэтапно. Вначале рабочие очистили и промыли поверхности, затем восстановили межпанельные швы и заменили утраченные фрагменты кирпичной кладки. В местах, подверженных намоканию, применили биоцидный состав. На балконах заменили поврежденные плиты, обновили напольное покрытие, установили новые экраны и отливы.

В местах общего пользования установили пластиковые окна. Также обновили облицовку цокольного этажа, заменили водосточные трубы и отмостку. На завершающем этапе фасад обработали гидрофобным составом для защиты от влаги. Помимо этого, обновили электросеть, стояки центрального отопления и системы горячего и холодного водоснабжения.

Восьмиэтажное здание на улице Строителей возведено в 1957 году. Его фасады облицованы керамическим блоком, а над входом находятся высокие витражные окна лестничных клеток. Декоративные пояса из красного кирпича и выступающий карниз придают зданию выразительный архитектурный облик.

В 2025 году завершился ремонт фасада многоквартирного дома на улице Новочеремушкинской (дом 11, корпус 2). Работы начались с промывки и расчистки стен. Затем специалисты отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки, заполнили раствором выветрившиеся швы и обработали места намокания антисептическим составом.

После этого кирпичные стены были обработаны гидрофобным составом. Затем восстановили архитектурные элементы, отремонтировали балконы, обновили входные двери и заменили водосточную систему. Финальным этапом стало обновление плиточного покрытия цоколя.

Пятиэтажное здание типовой серии, возведенное в 1957 году, имеет п-образную форму. Особенностью этого здания являются балконы, поддерживаемые фигурными кронштейнами, а также межэтажные пояса и венчающий карниз с дентикулами.

ФКР Москвы продолжает реализацию программы капитального ремонта, сохраняя темпы прошлого года и внедряя современные отечественные материалы и технологии. Еще одним зданием, где ремонт идет в 2026 году, стал дом на Измайловском бульваре, также построенный по проекту САКБ.

Там ведутся комплексные работы по обновлению стен, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем. Особое внимание уделено фасаду, украшенному декором. Специалисты промыли поверхности, восстановили кирпичную кладку и отремонтировали швы.

Места намокания обработали антигрибковыми составами. Затем всем окрашенным элементам вернут первоначальный вид, а фасад обработают гидрофобным составом. Также восстановят оконные откосы и заменят отливы. Завершат работы ремонтом входных дверей и устройством новой отмостки.

Капитальный ремонт скатной кровли состоит из нескольких этапов. Сначала мастера заменят изношенные стропила и обрешетку, а затем установят новое кровельное покрытие. Чердак будет утеплен с использованием современных минераловатных плит, которые эффективно сохраняют тепло. Также будут отремонтированы подъезды и подвал, обновлены системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления.

Пятиэтажный жилой дом, построенный в 1956 году по типовому проекту, выполнен в стиле советского неоклассицизма. Один из трех подъездов выделен пилястрами и декорирован сандриком. На уровне четвертого этажа расположены оконные наличники с подоконными тягами и пилястрами. Балконы поддерживаются фигурными кронштейнами. Завершающий акцент – венчающий карниз с дентикулами.

В комплексе городского хозяйства отметили, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Москве завершилась реставрация ограды городской усадьбы потомственной почетной гражданки Ольги Чижовой, расположенной в Еропкинском переулке. Специалисты привели в порядок кирпичную кладку, каменную часть, а также рустованную и гладкую штукатурную отделку стен и цоколя.