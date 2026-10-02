Федор Емельяненко потребовал через суд расчет прибыли от продаж книги о себе

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Экс-чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко через суд потребовал рассчитать прибыль, которую получило издательство "АСТ" от продаж книги писательницы Анастасии Ивановой (псевдоним Аля Рогожина. – Прим. ред.) с биографией спортсмена, рассказала РИА Новости его адвокат Елизавета Меткина.

Останкинский суд Москвы проведет беседу по иску 2 октября. В нем Емельяненко просит взыскать с издательства и автора солидарно 12 миллионов 660 тысяч рублей в счет возмещения убытков, а также 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как пояснила Меткина, стоимость рекламных контрактов, которые обычно заключают с Емельяненко, начинается от 12 миллионов рублей.

О том, что Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, стало известно 22 июля. По словам Меткиной, биография бойца за авторством Рогожиной "сильно искажена и извращена".

Как указала защитница, в книге утверждается, что родители Емельяненко "не шибко о нем заботились", а сам он не хотел учиться. Меткина назвала такие формулировки дискредитацией не только ее доверителя, но и института семьи в целом.

Книга "Легенда ММА – Федор Емельяненко" вышла в печать в 2025 году, содержала 128 страниц и стоила около 770 рублей. Сейчас ее в свободной продаже нет. Книга вошла в серию "Звезды отечественного спорта для детей". В ее рамках также выпускались книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и других спортсменах.