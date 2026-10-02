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02 октября, 09:39

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1News: кашалот потопил яхту в Тихом океане

Кашалот потопил яхту в Тихом океане

Фото: 123RF.com/pilipenkod

Кашалот потопил яхту в Тихом океане. На борту судна находились два австралийца, новозеландец и француз, сообщает портал 1News.

Новозеландский яхтсмен Терри Хетерингтон рассказал, что во время столкновения с животным услышал громкий удар, а затем увидел рядом с яхтой 4–5 кашалотов.

По словам мужчины, сначала группа пыталась починить яхту и откачать воду, но поняла, что это бесполезно. Тогда люди подали сигнал бедствия и перебрались на спасательный плот.

Через 17 часов их подобрал контейнеровоз. Яхтсмен отметил, что выжить им удалось благодаря спокойному океану.

Ранее в Португалии стая косаток столкнулась с французской яхтой Ti'fare и потопила ее. В момент ЧП на судне находилась семья из пяти человек. Когда животные повредили корпус судна, оно начало набирать воду.

Однако пассажиры смогли подать сигнал бедствия и перебраться на спасательный плот. Их подобрало рыболовецкое судно Silmar, которое находилось поблизости.

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