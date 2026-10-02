ВСУ атаковали энергообъекты Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские беспилотники атаковали энергообъекты Крыма, сообщила пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".

"Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения", – говорится в публикации.

На всей территории полуострова действуют ограничения потребления электричества. Отключения линий электропередачи и/или электросетевого оборудования происходят оперативно для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети. Специалисты принимают все меры для скорейшего восстановления энергоснабжения.

Ранее из-за атак украинских военных без света остались 213 населенных пунктов в Херсонской области. Электроснабжение отсутствовало в Геническом, Голопристанском, Ивановском, Нижнесерогозском, Верхнерогачикском, Каховском, Новокаховском городском, Новотроицком и Чаплинском округах.