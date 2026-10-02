Жилой дом загорелся в Волгограде из-за атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многоквартирный дом загорелся в Волгограде в результате атаки украинских БПЛА на промышленную инфраструктуру области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в мессенджере MAX.

По предварительной информации, пострадал один человек. Он был госпитализирован.

Глава региона поручил уточнить объем повреждений и продолжить ликвидацию последствий. Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения на территории местной школы, где оборудованы спальные места и горячее питание.

Ранее трое детей пострадали в результате атаки ВСУ на Воронежскую область. Девочка и мальчик 2022 и 2019 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один подросток 2015 года рождения получил медицинскую помощь на месте.