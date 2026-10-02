Корабль миссии Crew-13 с космонавтом РФ Тетерятниковым пристыковался к МКС

Фото: vk.ru/roscosmos

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции, следует из прямой трансляции.

Стыковка с орбитальным комплексом состоялась в 02:05 по московскому времени.

Корабль стартовал к МКС в четверг, 1 октября, в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде на ракете-носителе Falcon 9.

В состав экипажа, помимо Тетерятникова, вошли руководитель полета Джессика Уоткинс, бортинженер Люк Делани (оба – представители НАСА), а также Джошуа Кутрик, отвечающий за научную программу со стороны Канадского космического агентства.

Длительность беспосадочного перелета до Международной космической станции составила 7 часов 55 минут, что стало новым рекордом скорости для американских пилотируемых кораблей за всю историю функционирования МКС. В рамках научной миссии, утвержденной НАСА, запланировано проведение экспериментов, направленных на подготовку к будущим экспедициям на Луну и Марс, а также медицинских исследований.

В частности, экипаж займется изучением стволовых клеток для разработки терапии сердечных заболеваний и болезни Паркинсона, анализом проблем кровообращения в условиях микрогравитации и культивацией растений на борту орбитальной лаборатории.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что работу МКС продлят еще на 2 года, до 2030-го. При этом отмечалось, что данное решение не отразится на сроках создания Российской орбитальной станции (РОС).

Развертывание РОС запланировано с 2028 года. Станция станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы.