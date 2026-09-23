Запуск миссии Crew-13 к МКС с космонавтом "Роскосмоса" состоится 1 октября

Фото: MAX/"Роскосмос"

Космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников отправится к Международной космической станции в составе миссии Crew-13. Старт запланирован на 1 октября, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По данным NASA, запуск состоится в 18:10 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов ранее сообщил, что работу МКС продлят еще на 2 года – до 2030-го. С таким предложением выступила американская сторона. При этом продление срока эксплуатации станции не отразится на сроках создания Российской орбитальной станции.

Баканов также отмечал, что на РОС запланированы около 30 экспериментов по запросу различных институтов Российской академии наук. До 2036 года в рамках проекта "Космическая наука" запланирован запуск 16 научных космических аппаратов и миссий.