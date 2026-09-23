Столичных водителей призвали быть внимательными из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия иванко

В Москве местами идет дождь, из-за чего тормозной путь автомобилей может увеличиться, а видимость ухудшиться. В связи с непогодой Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах.

Перед выездом необходимо убедиться в исправности дворников и наличии омывающей жидкости. Во время движения важно соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию с двигающимися впереди машинами. Также следует заранее тормозить перед пешеходными переходами и не пользоваться телефоном за рулем.

При усилении дождя и ухудшении видимости автомобилистам рекомендуют остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды, прежде чем продолжить поездку.

Дожди в Москве ожидаются и в четверг, 24 сентября. В этот день город будет находиться под влиянием южного циклона – погода будет облачной, атмосферное давление понизится. Также прогнозируется ветер с порывами до 12–15 метров в секунду.

