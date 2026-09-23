Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 10:59

Общество

Дожди и плотный ветер ожидаются в Москве 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди и плотный ветер ожидаются в Москве в четверг, 24 сентября. Об этом RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в этот день столица окажется под влиянием южного циклона: ожидается облачная погода, временами дождь, атмосферное давление понизится. Ветер будет восточным и юго-восточным, его порывы достигнут 12–15 метров в секунду.

Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой, добавила специалист. Ночью в Москве ожидается около 13–15 градусов, днем – до 19–21 градуса.

В пятницу, 25 сентября, осадки уменьшатся. В ночное время температура составит 10–12 градусов, днем – 15–17 градусов. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, будет переменная облачность без осадков: ночью столбики термометров покажут 6–12 градусов, в дневное время – 14–18 градусов. Позднякова отметила, что эти значения все еще превышают климатическую норму.

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября.

При этом до 27 сентября в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Температура будет превышать нормальные значения.

24 сентября в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков

Читайте также


обществопогодагород

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика