Дожди и плотный ветер ожидаются в Москве 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди и плотный ветер ожидаются в Москве в четверг, 24 сентября. Об этом RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в этот день столица окажется под влиянием южного циклона: ожидается облачная погода, временами дождь, атмосферное давление понизится. Ветер будет восточным и юго-восточным, его порывы достигнут 12–15 метров в секунду.

Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой, добавила специалист. Ночью в Москве ожидается около 13–15 градусов, днем – до 19–21 градуса.

В пятницу, 25 сентября, осадки уменьшатся. В ночное время температура составит 10–12 градусов, днем – 15–17 градусов. В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, будет переменная облачность без осадков: ночью столбики термометров покажут 6–12 градусов, в дневное время – 14–18 градусов. Позднякова отметила, что эти значения все еще превышают климатическую норму.

Из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 12:00 23 сентября до 06:00 24 сентября.

При этом до 27 сентября в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Температура будет превышать нормальные значения.

