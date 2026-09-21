До 30% месячной нормы осадков может выпасть за 7 дней в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

За семь дней в Московском регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Дожди будут преимущественно небольшие и местами умеренные. Такая погода очистит город, она не способствует распространению вредных примесей", – отметила синоптик.

По словам Макаровой, осадки ожидаются практически каждый день. В ночь на 22 сентября прогнозируется небольшой дождь – до 1 миллиметра осадков, а днем – от 1 до 4 миллиметров. В ночь на 23-е число выпадет от 3 до 9 миллиметров осадков, днем – 1–2 миллиметра. Ночью 27 сентября ожидается 2–5 миллиметров осадков, днем – 3–8 миллиметров.

Синоптик подчеркнула, что даже при максимальном совпадении всех осадков в одном месте суммарно выпадет не более 30 миллиметров. По ее словам, это крайний вариант. На деле, как заявляет метеоролог, количество осадков будет меньше – не более трети от месячной нормы, которая составляет 66 миллиметров.

Макарова также рассказала, что температура воздуха в регионе останется довольно высокой – положительная аномалия достигнет примерно 4 градусов. Самыми прохладными днями станут 23 и 25 сентября, когда столбики термометров опустятся до 13–18 градусов. Самым теплым днем будет 26-е число, когда температура составит 15–20 градусов.

Кроме того, временами в регионе будет усиливаться ветер. 22 сентября его скорость составит 5–11 метров в секунду, а в ночь на 23-е число – 8 метров в секунду. Днем в этот же день скорость ветра не превысит 6–11 метров в секунду.

24 сентября скорость ветра составит 7–12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. В последующие дни ветер станет более спокойным.

При этом первый снег в Москве, согласно прогнозам, может выпасть уже во второй половине октября. Однако он быстро растает. Устойчивый снежный покров, как ожидается, сформируется в Центральной России не раньше декабря.