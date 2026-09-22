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22 сентября, 23:33

Политика

Зеленский обсудил с Трампом энергетическое перемирие с РФ

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждалось энергетическое перемирие с Россией. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

Закрытая часть встречи Зеленского и Трампа продолжалась 40 минут. Украинский лидер отметил, что не может вдаваться в детали, но Киев готов к такому формату перемирия и к обсуждению его условий с российской стороной.

Также президент Украины рассказал, что не получил от Трампа конкретного ответа на просьбу помочь Киеву ракетами для систем ПВО Patriot. По словам Зеленского, он готов на разные схемы, чтобы получить ракеты для ПВО.

В ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Он также заявил, что обсуждает условия возможного мирного соглашения России и Украины с Владимиром Путиным.

Американский лидер также заявил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно сказались на цене дизельного топлива.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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