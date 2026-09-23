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23 сентября, 07:56

Транспорт

ЦППК проверит свыше 4 тысяч вагонов пригородных поездов перед зимним сезоном

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании и сервисных организаций проверят более 4 тысяч вагонов пригородных поездов перед зимним сезоном. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эксперты уже приступили к подготовке подвижного состава к зиме, работы стартовали 10 августа. Из-за роста количества поездов проверки стартовали на три недели раньше, чем в прошлом году. На данный момент готовы 178 единиц подвижного состава, что составляет 46% парка.

Как рассказал начальник департамента подвижного состава ЦППК Андрей Кадушкин, в частности, за год на Ярославское направление вышло около 30 современных составов "Иволга" и ЭП2ДМ. Завершить все работы планируется в начале ноября.

В ходе работ специалисты контролируют работу систем отопления, обеззараживателей и осушителей воздуха, переводят климатические установки в зимний режим.

Также тестируется обогрев лобовых стекол и электрооборудование, проверяются уплотнители дверей и окон. В депо формируют резерв антигололедной смазки для токоприемников – это необходимо для бесперебойной работы при обледенении контактной сети.

Пригородные поезда проходят сезонный осмотр в ремонтных депо дважды в год – весной и осенью. К контролю привлекают ревизоров по безопасности движения, технологов, мастеров-ремонтников, инспекторов-приемщиков и специалистов по охране труда. На своих участках работы выполняют технические службы ОАО "Российские железные дороги".

Ранее подготовка инфраструктуры к зимнему периоду началась на Московской железной дороге. Отмечалось, что работы проведут на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. Цель – обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры и комфорт пассажиров в холодное время года.

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