МЖД подготовит инфраструктуру вокзалов, МЦД и МЦК к зимнему сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подготовка инфраструктуры к зимнему периоду началась на Московской железной дороге (МЖД). Работы проведут на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД, сообщила пресс-служба магистрали.

"Основная цель – обеспечить бесперебойное функционирование инфраструктуры и комфорт пассажиров в холодное время года", – отмечается в сообщении.

Специалисты проверят работу систем водо- и теплоснабжения, внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции, осветительной аппаратуры зданий и платформ, маршрутов прохода пассажиров. Кроме того, они установят вторые двери.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), в свою очередь, подготовит к зимнему сезону 1,1 тысячи станций и остановочных пунктов. Работы затронут объекты в Москве, Подмосковье и других регионах.

Специалисты проверят тепловые завесы и системы отопления, приведут в порядок платформы и другие элементы инфраструктуры. В Московском транспортном узле работы проведут на 470 объектах.

