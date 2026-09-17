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17 сентября, 13:33

Общество

В столице начался дополнительный набор во второй и последующие классы школ искусств

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В творческих школах, подчиненных столичному департаменту культуры, с 17 по 30 сентября пройдет дополнительный прием учащихся во второй и последующие классы, передает портал мэра и правительства столицы.

Это позволит юным москвичам присоединиться к занятиям и продолжить развитие в творчестве. На выбор есть более 40 направлений обучения в 151 образовательном учреждении. Заявления на допнабор принимаются через портал mos.ru.

Как сообщил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, в 2026/2027 учебном году в школы искусств по основному и дополнительному набору поступило свыше 50 тысяч заявлений – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Самыми востребованными стали направления "Фортепиано", "Живопись" и "Народные инструменты".

Основные творческие испытания для абитуриентов закончились 15 июня. Для тех, кто не успел, с 18 июня открылся дополнительный набор в первые классы. С 1 по 15 сентября его участники прошли творческие испытания, где комиссия рекомендовала подходящую предпрофессиональную или общеразвивающую программу. Результаты для первого класса опубликовали 16 сентября.

После подачи заявления во второй и старшие классы ребенка пригласят на вступительные испытания – они пройдут с 1 по 15 октября. Формат зависит от направления: на музыкальном отделении проверят слух и чувство ритма; на художественном оценят навыки рисунка и композиции; на театральном проведут собеседование и дадут творческие задания.

По итогам экзаменаторы не только решат вопрос о зачислении, но и порекомендуют наиболее подходящую программу. При переводе из другой школы искусств для поступления во второй и последующие классы (кроме выпускных) нужно предоставить справку о периоде обучения, подтверждающую освоение части программы.

Уточняется, что недельная нагрузка в столичных школах искусств может доходить до 14 часов. Предусмотрена и самостоятельная работа дома. Предпрофессиональные программы рассчитаны в среднем на 5–8 лет.

Выпускники получают свидетельство, дающее право продолжить обучение в колледже или вузе. Всего в творческом дополнительном образовании Москвы занято более 7,2 тысячи педагогов: народные артисты России, заслуженные работники культуры, победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Ранее проект "Учебный день в музее" стал частью городской образовательной системы Москвы – за 9 лет в нем поучаствовали более 500 тысяч школьников. В 2025–2026 учебном году проект объединил больше 320 школ и 100 тысяч учеников. Ребята провели свыше 4 тысяч учебных дней на 46 площадках. Самыми популярными оказались Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.

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