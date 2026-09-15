Третий сезон проекта "Джаз в московские школы" стартовал в столице

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Третий сезон проекта "Джаз в московские школы" начался в столичных школах, колледжах и центрах дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Участниками проекта станут ученики 4-11-х классов и студенты колледжей. Ребята познакомятся с известными джазовыми композициями, расширят кругозор, разовьют музыкальный слух и эстетический вкус.

"В прошлом сезоне участниками проекта стали более шести тысяч школьников и студентов колледжей. В этом году аудитория проекта расширится, к нему присоединятся также четвероклассники. В течение учебного года пройдет 17 концертов в школах, колледжах и центрах дополнительного образования", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый сезон проекта открылся концертом в школе № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова. Мероприятие посетили 250 человек. Для учащихся выступил Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова.

Прозвучали классические и современные джазовые композиции, включая произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Леонида Утесова и Олега Лундстрема. Следующее выступление состоится 21 сентября в школе № 1468.

Проект объединяет просветительскую и концертную составляющие. В рамках мероприятий учащиеся знакомятся с историей, традициями и спецификой джазового искусства через живое исполнение. Программа включает выступления музыкантов с комментариями о репертуаре, а также интерактивную часть, где слушатели могут задать вопросы артистам.

Ранее в "Мосбилете" рассказали о музеях, посвященных известным деятелям культуры. Среди них – Музей Владимира Высоцкого на улице Высоцкого: здесь воссозданы гостиная, кухня и кабинет из квартиры на Малой Грузинской, хранятся личные вещи, рукописи и афиши, а также есть голограммы и интерактивные инсталляции.

Среди экспонатов – залитый тушью чертеж, из-за которого поэт бросил инженерно-строительный институт и поступил в Школу-студию МХАТ, и хоккейная клюшка с автографом Валерия Харламова.