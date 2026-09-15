Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 08:28

Культура

Третий сезон проекта "Джаз в московские школы" стартовал в столице

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Третий сезон проекта "Джаз в московские школы" начался в столичных школах, колледжах и центрах дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

Участниками проекта станут ученики 4-11-х классов и студенты колледжей. Ребята познакомятся с известными джазовыми композициями, расширят кругозор, разовьют музыкальный слух и эстетический вкус.

"В прошлом сезоне участниками проекта стали более шести тысяч школьников и студентов колледжей. В этом году аудитория проекта расширится, к нему присоединятся также четвероклассники. В течение учебного года пройдет 17 концертов в школах, колледжах и центрах дополнительного образования", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый сезон проекта открылся концертом в школе № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова. Мероприятие посетили 250 человек. Для учащихся выступил Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова.

Прозвучали классические и современные джазовые композиции, включая произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Леонида Утесова и Олега Лундстрема. Следующее выступление состоится 21 сентября в школе № 1468.

Проект объединяет просветительскую и концертную составляющие. В рамках мероприятий учащиеся знакомятся с историей, традициями и спецификой джазового искусства через живое исполнение. Программа включает выступления музыкантов с комментариями о репертуаре, а также интерактивную часть, где слушатели могут задать вопросы артистам.

Ранее в "Мосбилете" рассказали о музеях, посвященных известным деятелям культуры. Среди них – Музей Владимира Высоцкого на улице Высоцкого: здесь воссозданы гостиная, кухня и кабинет из квартиры на Малой Грузинской, хранятся личные вещи, рукописи и афиши, а также есть голограммы и интерактивные инсталляции.

Среди экспонатов – залитый тушью чертеж, из-за которого поэт бросил инженерно-строительный институт и поступил в Школу-студию МХАТ, и хоккейная клюшка с автографом Валерия Харламова.

Читайте также


культураобразованиегород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика