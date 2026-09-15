Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 11:54

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова рассказала о первом за 20 лет больничном

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет оформила больничный после перелома ноги. О восстановлении она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

Для получения больничного листа артистке пришлось обратиться в поликлинику, где она, по ее словам, не была около 15–20 лет. Безрукова отметила, что за это время столичные медучреждения изменились – сейчас, по ее мнению, они удобные и красивые, а врачи внимательные и очередей нет.

Сейчас актриса проходит лечение у хирурга-ортопеда, который является мужем ее визажистки. Безрукова регулярно получает необходимые процедуры, благодаря чему, как она рассказала, восстановление после травмы идет быстрее, чем обычно.

Несмотря на перелом, артистка продолжила выступать. Она отметила, что не подвела ни один из театров, где играет. Безрукова упомянула, что является приглашенной актрисой Театра комедии на Достоевской, где у нее три спектакля. Кроме того, актриса рассказала, что в Театре Комедии выпустила премьерный спектакль "Служебный роман", где должна отыграть много спектаклей.

Безрукову госпитализировали с переломом ноги в августе. Она отметила, что травму получила совершенно случайно и сравнила себя с главным героем фильма "Бриллиантовая рука". Позднее актриса рассказывала, что самочувствие у нее хорошее, а врачи дают положительные прогнозы.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика