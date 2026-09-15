Актриса Ирина Безрукова рассказала о первом за 20 лет больничном

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актриса Ирина Безрукова впервые за 20 лет оформила больничный после перелома ноги. О восстановлении она рассказала в эфире радио "Комсомольская правда".

Для получения больничного листа артистке пришлось обратиться в поликлинику, где она, по ее словам, не была около 15–20 лет. Безрукова отметила, что за это время столичные медучреждения изменились – сейчас, по ее мнению, они удобные и красивые, а врачи внимательные и очередей нет.

Сейчас актриса проходит лечение у хирурга-ортопеда, который является мужем ее визажистки. Безрукова регулярно получает необходимые процедуры, благодаря чему, как она рассказала, восстановление после травмы идет быстрее, чем обычно.

Несмотря на перелом, артистка продолжила выступать. Она отметила, что не подвела ни один из театров, где играет. Безрукова упомянула, что является приглашенной актрисой Театра комедии на Достоевской, где у нее три спектакля. Кроме того, актриса рассказала, что в Театре Комедии выпустила премьерный спектакль "Служебный роман", где должна отыграть много спектаклей.

Безрукову госпитализировали с переломом ноги в августе. Она отметила, что травму получила совершенно случайно и сравнила себя с главным героем фильма "Бриллиантовая рука". Позднее актриса рассказывала, что самочувствие у нее хорошее, а врачи дают положительные прогнозы.