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11 августа, 16:00

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова рассказала о восстановлении после перелома ноги

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова сейчас находится под наблюдением врачей и восстанавливается после перелома. Об этом она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В соцсетях артистка опубликовала фотографии, на которых передвигается на инвалидной коляске и с помощью костылей. По словам Безруковой, самочувствие у нее хорошее, а прогнозы врачей положительные, однако пока ей запрещено наступать на поврежденную ногу.

"Но, конечно, нужно время, чтобы кость срослась и организм восстановился. <...> Вскоре плановый МРТ и очередной рентген", – написала актриса.

Результаты обследований должны показать, когда она сможет вернуться к привычному образу жизни и работе.

О том, что Безрукова получила травму, стало известно 6 августа. В Сети появились кадры, на которых она сидит в инвалидном кресле и с гипсом на левой ноге. Отмечалось, что это может привести к отмене спектаклей с участием артистки.

Позже Безрукова подтвердила, что была госпитализирована с переломом ноги. Артистка также отметила, что получила перелом совершенно случайно и это первая подобная травма в ее жизни.

Актриса Ирина Безрукова сломала ногу

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