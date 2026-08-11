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11 августа, 15:54

Происшествия

Продавщица магазина ранена в результате атаки дрона ВСУ в брянском поселке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Беспилотник-камикадзе ударил по продуктовому магазину в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он добавил, что в результате атаки осколочные ранения получила продавец магазина. Ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее беспилотник ударил по пассажирской маршрутке, которая в тот момент ехала недалеко от поселка Погар. Ранения получили три человека – водитель и две женщины, которые были в "Газели". По словам Ковальчука, им оказали помощь в больнице.

Кроме того, в Троицком районе ЛНР в результате атаки БПЛА скончался насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов. В РПЦ указали, что автомобиль "Нива", в котором находились священнослужители, атаковал дрон американского производства Hornet.

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