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11 августа, 16:51

Политика

Верховный суд Башкирии восстановил Мавлиева в должности мэра Уфы

Фото: ТАСС/Тимур Давлетов

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск Ратмира Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету, восстановив его в должности мэра с 15 июля. Об этом сообщил ТАСС адвокат Мавлиева Марат Самойлов.

В картотеке дела ответчиками указаны глава Башкирии Радий Хабиров, администрация Уфы, председатель Совета города Марат Васимов и городской совет. Третьим лицом выступает администрация главы республики.

Мэра Уфы задержали в конце апреля, обвинив в превышении полномочий и получении взятки. В расследовании также указывались другие фигуранты. Речь шла о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По версии следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Мэр Уфы своей вины не признал. Суд заключил его под стражу. Затем мужчину отпустили под домашний арест. На фоне обвинений, выдвинутых Мавлиеву, ему закрыли допуск к государственной тайне. Поэтому депутаты городского совета Уфы расторгли с ним контракт.

При этом блогер и дизайнер Артемий Лебедев публично заступился за обвиненного в коррупции мэра Уфы, попросив председателя СК Александра Бастрыкина лично разобраться во всех обстоятельствах дела. По словам Лебедева, он давно знаком с Мавлиевым и видел, как при нем Уфа становилась ухоженным и комфортным городом.

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