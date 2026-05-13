13 мая, 15:45

Шоу-бизнес

Артемий Лебедев публично заступился за мэра Уфы, обвиненного в коррупции

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев публично заступился за обвиненного в коррупции мэра Уфы Ратмира Мавлиева, попросив председателя СК Александра Бастрыкина лично разобраться во всех обстоятельствах дела. Заявление блогера прозвучало в видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте".

По словам Лебедева, он давно знаком с Мавлиевым и видел, как при нем Уфа становилась ухоженным и комфортным городом. Поэтому он попросил главу Следственного комитета внимательно и всесторонне разобраться во всех нюансах разбирательства.

"Суть вопроса – в необходимости полноценной проверки и действий мэра, и всех заявителей и участников этого процесса, чтобы исключить любые перекосы и недосказанность", – заявил блогер.

Мэра Уфы задержали в конце апреля, обвинив в превышении полномочий и получении взятки. Также в деле фигурируют заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из санаториев. Все они подозреваются в превышении должностных полномочий.

Речь идет о незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1 300 квадратных метров, расположенного на территории санатория в Уфе. По версии следствия, чиновники организовали схему его передачи в интересах третьих лиц.

Мэр Уфы своей вины не признал. В конце апреля суд заключил Мавлиева под стражу. Затем, в начале мая, Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест. 12 мая стало известно, что его доставили в медучреждение из-за боли в сердце.

