Суд ограничил "безусловное право" на ремонт по ОСАГО за счет страховщика

Фото: 123RF.com/jovanmandic

Конституционный суд (КС) РФ признал противоречащими конституции положения закона об ОСАГО, допускавшие возможность взыскания со страховых компаний убытков сверх установленного лимита в размере 400 тысяч рублей, если компания не могла организовать ремонт автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление инстанции, вынесенное по жалобе "Т-Страхования".

Основанием для обращения в суд стало ДТП, в котором пострадал автомобиль жителя Ярославля. Владелец машины потребовал организовать ремонт, после чего страховщик направил его на станцию техобслуживания (СТО) с оценкой ущерба на 320 тысяч рублей по методике Центробанка.

Однако сервис, где стоимость работ определили выше, отказался проводить ремонт. В ответ страховщик решил выплатить клиенту 321 тысячу рублей, а затем довел сумму до установленного законом лимита в 400 тысяч. Это не удовлетворило пострадавшего, и он обратился в суд.

Экспертиза установила, что рыночная стоимость ремонта автомобиля без учета износа составляет 580 тысяч рублей. Ленинский районный суд Ярославля в начале 2024 года постановил взыскать с "Т-Страхования" разницу между фактической стоимостью и выплаченной суммой как убытки, вызванные неисполнением обязанности по организации ремонта. Вышестоящие суды оставили это решение в силе, а Верховный суд отказался его пересматривать.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций опирались на разъяснения пленума Верховного суда № 31 от 8 ноября 2022 года, которые гласят, что при нарушении страховщиком обязательства по ремонту автомобиля потерпевший может самостоятельно провести восстановление и взыскать понесенные убытки. Суды также подчеркнули, что размер этих убытков не ограничивается лимитом ответственности по ОСАГО.

"Т-Страхование" в своей жалобе указало, что такая практика, по сути, превращает систему обязательного страхования в неограниченную ответственность страховщика. Компания обратила внимание на требование закона о ремонте по методике Банка России, пояснив, что реальные рыночные цены на услуги и запчасти часто оказываются значительно выше этих оценок. Из-за этого многие станции техобслуживания отказываются выполнять ремонт по установленным расценкам.

КС признал, что существующее регулирование страховых отношений нарушает баланс интересов участников. По мнению суда, ОСАГО – это отдельная система компенсации ущерба, а не гарантия полной ответственности страховщика за последствия аварий.

"Безусловное право на ремонт за счет страховщика, если оценка стоимости ремонта по методике ЦБ не превысила страховой суммы, независимо от рыночной стоимости ремонта, противоречит целям обеспечения сбалансированности прав, стабильности экономического положения страховщиков и доступности их услуг населению, принимая во внимание риски роста страховых тарифов", – следует из постановления.

Инстанция также отметила, что в рамках текущей системы ОСАГО пострадавшему должна быть обеспечена выплата в пределах установленного страхового лимита. В случае превышения стоимости ремонта порога и неготовности потерпевшего доплатить страховая компания имеет право заменить ремонт денежной выплатой в размере страховой суммы. При этом под стоимостью работ понимается именно рыночная, а не расчет по методике Банка России.

"Законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения", – указал Конституционный суд.

До этого момента, если рыночная стоимость ремонта будет превышать 400 тысяч рублей и потерпевший откажется доплачивать, он сможет требовать денежную выплату, а страховщик обязан выплатить максимальную страховую сумму. Дело, связанное с компанией "Т-Страхование", будет пересмотрено.

Ранее Центробанк России разработал несколько изменений для ОСАГО. Например, из текста правил полиса планируется убрать лимит выплаты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без сотрудников полиции в случае разногласий между водителями по так называемому европротоколу.

Вместо этого в тексте останется отсылка непосредственно к закону об ОСАГО, по которому и будет устанавливаться размер компенсации. Такой подход позволит в дальнейшем менять лимит без корректировки нескольких нормативных актов одновременно.