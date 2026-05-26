26 мая, 11:45

Мощнейшие вспышки ожидаются на Солнце 26–27 мая

Мощные вспышки прогнозируются на Солнце 26 и 27 мая. Активность может быть от низкой до умеренной, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"Вспышечная солнечная активность (26 и 27 мая. – Прим. ред.) от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х", – сказано в сообщении.

Вспышки на Солнце делят на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Переход к следующей букве означает увеличение мощности в 10 раз.

Вместе со вспышками могут происходить выбросы солнечной плазмы. Ее облака при достижении Земли могут спровоцировать магнитные бури.

Ранее эксперты зафиксировали усиление солнечной активности после нескольких недель затишья. Исследователи подчеркнули, что для Земли никаких угроз нет.

Кроме того, в мае специалисты заметили черные пятна на Солнце. Астроном Сергей Назаров назвал это явление естественным процессом. По его словам, пятна существует на небесном светиле от одного до трех месяцев.

