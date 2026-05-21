21 мая, 17:52

Наука
Астроном Назаров: появление черных пятен на Солнце является естественным процессом

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Появление черных пятен на Солнце – это естественный процесс, сообщил РИА Новости научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.

Он пояснил, что такие пятна на Солнце существуют долго – обычно около месяца, иногда двух или трех. По его словам, это места, где выделение магнитной энергии приводит не к разогреву солнечного вещества, а к его остановке, торможению и постепенному охлаждению. В результате образуется более темное облако, которое и называют солнечным пятном.

Астроном также отметил, что в настоящее время солнечная активность плавно идет на спад, однако возможны отдельные кратковременные всплески, а также выброс солнечного вещества.

Ранее на Солнце появилась огромная группа пятен. Они расположены на обратной стороне звезды. Наблюдение за пятнами ведет космический аппарат Solar Orbiter.

Как заявил ученый Натан Эйсмонт, появление таких пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Он добавил, что подобная активность представляет угрозу для технологических систем.

