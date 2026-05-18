Ученый ИКИ РАН Эйсмонт: аномальные пятна на Солнце могут вывести из строя все спутники

Появление на обратной стороне Солнца группы пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Об этом в беседе с "Абзацем" сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"То, что сейчас вдруг неожиданно появляются пятна с такой большой общей площадью, – это необычно, это аномалия", – заявил ученый.

Он пояснил, что магнитное поле блокирует отдельные участки, не давая плазме вырваться наружу, однако в итоге происходит прорыв и возникает серьезная вспышка. Наличие таких пятен означает рост вероятности выбросов и, как следствие, магнитных бурь.

По словам Эйсмонта, подобная активность представляет угрозу для технологических систем. Группировки спутников в таких случаях рекомендуется переводить в безопасный режим, иначе аппараты могут выйти из строя. Кроме того, возрастает плотность верхних слоев атмосферы, что усиливает торможение искусственных спутников на низких орбитах.

Ранее ученые зафиксировали мощную вспышку M5.7 в новой активной области на Солнце. Сообщалось, что последовавший за этим выброс плазмы не затронет Землю, однако вскоре группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету. Всего же 10 мая на звезде удалось зарегистрировать 11 обычных вспышек класса С.