Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 17:27

Наука
Главная / Новости /

Ученый ИКИ РАН Эйсмонт: аномальные пятна на Солнце могут вывести из строя все спутники

Ученый предупредил об опасности пятен на обратной стороне Солнца

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Появление на обратной стороне Солнца группы пятен необычно большого размера может представлять опасность, так как на их фоне возрастает количество магнитных бурь. Об этом в беседе с "Абзацем" сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"То, что сейчас вдруг неожиданно появляются пятна с такой большой общей площадью, – это необычно, это аномалия", – заявил ученый.

Он пояснил, что магнитное поле блокирует отдельные участки, не давая плазме вырваться наружу, однако в итоге происходит прорыв и возникает серьезная вспышка. Наличие таких пятен означает рост вероятности выбросов и, как следствие, магнитных бурь.

По словам Эйсмонта, подобная активность представляет угрозу для технологических систем. Группировки спутников в таких случаях рекомендуется переводить в безопасный режим, иначе аппараты могут выйти из строя. Кроме того, возрастает плотность верхних слоев атмосферы, что усиливает торможение искусственных спутников на низких орбитах.

Ранее ученые зафиксировали мощную вспышку M5.7 в новой активной области на Солнце. Сообщалось, что последовавший за этим выброс плазмы не затронет Землю, однако вскоре группа пятен окажется в зоне, которая может влиять на планету. Всего же 10 мая на звезде удалось зарегистрировать 11 обычных вспышек класса С.

Мощные вспышки на Солнце вызовут магнитную бурю

Читайте также


наука

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика