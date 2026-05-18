18 мая, 17:55

Общество
Юрист Георгиева: "букетчицам" может грозить уголовная ответственность

Фото: 123RF.com/simol1407

"Букетчицы" могут понести уголовную ответственность, если будет доказано участие в данной схеме. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева.

О новом виде обмана на свиданиях ранее сообщили телеграм-каналы. По этой схеме девушка знакомится с парнем в приложениях для свиданий и зовет на встречу, на которой как бы случайно заводит его в нужный магазин цветов. После того как мужчина купит букет, девушка почти сразу уходит, а потом возвращает цветы в салон. За вечер одни и те же цветы могут продавать по пять раз.

По словам юриста, мужчине будет довольно сложно доказать, что женщина является соучастницей подобной схемы.

"Дело в том, что при вручении букета спутники крайне редко интересуются его дальнейшей судьбой. Для начала нужно вызвать у мужчины подозрение, <…> а затем попытаться доказать факт сдачи", – пояснила Георгиева.

Однако она добавила, что при наличии доказательств, например записи с видеокамеры в салоне, за подобное предусмотрена ответственность по нескольким статьям. В частности, если стоимость букета не превышает 2,5 тысячи рублей, это может быть принято за мелкое хищение.

"Если сумма до 1 тысячи рублей – штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 1 тысячи рублей, либо арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. При сумме от 1 до 2,5 тысячи рублей – штраф до пятикратной стоимости похищенного, но не менее 3 тысяч рублей, либо арест от 10 до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов", – уточнила юрист.

Если же цена букета выше 2,5 тысячи рублей, деяние может быть рассмотрено как мошенничество. Причем дело может быть возбуждено по второй части данной статьи Уголовного кодекса РФ, предполагающей совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В таком случае возможна ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без такового.

Ранее стало известно, что половина россиян негативно относится к свиданиями ради ужина. В частности, женщины осуждают "свидания ради ужина" в зависимости от того, случалось это с ними или нет. Среди тех, кто ходил на такие встречи, 58% не считают это предосудительным.

Мужчины же осуждают такую практику одинаково часто. 57% назвали такое поведение обманом и тратой времени. Еще 38% заявили, что это неправильно, ненормально и безнравственно.

