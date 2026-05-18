18 мая, 18:44

Транспорт

Кикшеринг могут вернуть в Люберцы, Раменское и Котельники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сервисы кикшеринга могут возобновить работу в Люберцах, Раменском и Котельниках. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила директор ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Она уточнила, что в Люберцах соглашение с администрацией находится на этапе подписания, после чего прокат возобновят. В Раменском ожидают список парковок от местных властей для включения в документ. В Котельниках предложенное муниципалитетом соглашение сейчас изучают операторы.

Эрдман подчеркнула, что говорить о масштабных запретах преждевременно. Ситуацию с Лобней, где прокат также ограничили, она назвала требующей конструктивного разрешения. Перераспределять самокаты из этих городов в другие части Подмосковья пока не планируется.

"Те требования, которые администрация выдвигает в отношении операторов, они, как мне кажется, не очень взвешены", – резюмировала Эрдман.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.

