18 мая, 22:50

СК Белоруссии начал спецпроизводство против экс-лидера группы "Ляпис Трубецкой" Михалка

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Следственный комитет Белоруссии внес одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка в перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Согласно документу, дата начала производства – 18 мая 2026 года. Дело квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса республики – публичное оскорбление президента и умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни.

Обвиняемому предписано явиться в Минск для проведения следственных действий. Санкции по первой статье предусматривают до 4 лет лишения свободы, по второй – до 5 лет.

Ранее панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций .Данное дело рассматривалось в закрытом формате по требованию ГП. Тогда адвокат коллектива пообещал подать жалобу на решение суда.

