Посольство в Конго призвало россиян не посещать места массовых скоплений из-за Эболы

Фото: 123RF.соm/adambita

Посольство России в Демократической Республике Конго рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей-за Эболы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

"Настоятельно рекомендуем нашим гражданам и соотечественникам соблюдать правила личной гигиены <…> и соблюдать другие меры предосторожности", – говорится в сообщении.

Кроме того, россиян призвали незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.

При этом случаев заражения Эболой в столице республики Киншасе, по утверждению местных властей, не выявлено. Нет заболевших и в числе находящихся в Конго россиян.

Ранее стало известно, что несколько граждан США могли заразиться лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. По данным СМИ, результатов анализов пока нет, но у одного из американцев уже проявились симптомы заболевания.

Комментируя ситуацию, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров отметил, что лихорадка Эбола не может закрепиться в России, поскольку для этого в стране нет подходящих условий. Однако туристы в теории могут привезти вирус.