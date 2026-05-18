18 мая, 18:58

Политика

Законопроект о статусе ветерана боевых действий для сотрудников МЧС направлен в Госдуму

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Законопроект о предоставлении некоторым сотрудникам МЧС статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий внесен в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщила пресс-служба палаты парламента.

Проект закона направил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Уточняется, что все вопросы, связанные с расширением мер соцподдержки участников спецоперации, в частности солдат, офицеров, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также их семей, рассматриваются Думой в приоритетном порядке.

Инициативой предлагается предоставить статус ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы и работникам МЧС России, которые участвовали в спецоперации в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Нормы предлагается распространить на сотрудников, выполнявших указанные задачи с февраля 2022 года. Авторами законопроекта выступили депутаты фракции "Единая Россия" и российские сенаторы.

Володин подчеркнул, что сотрудники МЧС, рискуя жизнью, работают в зоне боевых действий, к примеру, разминируют территории, освобожденные от "киевских неонацистов", и защищают жизни и здоровье мирных граждан.

По его мнению, будет справедливым распространить на них те льготы и меры поддержки, которые действуют для других ветеранов СВО. Председатель Госдумы также напомнил, что с 2022 года было принято 168 федеральных законов в поддержку участников СВО и их близких, и созданная система мер поддержки постоянно совершенствуется.

Ранее кабмин России постановил, что добровольцы, которые защищают границу вместе с Росгвардией, получат статус ветерана боевых действий. До этого решения такой статус выдавали тем, кто принимал участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

