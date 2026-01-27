Добровольцев, защищающих границу с Росгвардией, признают ветеранами боевых действий

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Добровольцы, которые защищают границу вместе с Росгвардией, получат статус ветерана боевых действий. Это следует из постановления правительства России, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Раньше в документе указывалось, что статус ветерана выдается тем, кто принимал участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Теперь право на получение данного статуса распространяется на добровольцев, которые приняли участие в "отражении вооруженного вторжения" на территорию России, а также в ходе "вооруженной провокации" на границе и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.

Ранее российский кабмин без замечаний поддержал законопроект, который защищает участников спецоперации от сокращения на работе. Документ предлагает дополнить соответствующий список гражданами, которые вернулись на работу после призыва по мобилизации, службы по контракту в период СВО или участия в ней в статусе добровольцев.

