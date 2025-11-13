В Госдуму внесен проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство направило на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому ветеранам боевых действий будет предоставлена возможность оформления неоплачиваемого отпуска. Документ представлен в думской электронной базе.

На отпуск без сохранения зарплаты участникам спецоперации выделено до 35 календарных дней в году.

Авторы инициативы отмечают, что эта мера поможет повысить уровень социальной защищенности задействованных в зоне СВО ветеранов, которые отработали свой срок или были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Ранее Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок выплат единовременных пособий военным, которые были ранены в зоне спецоперации, а также добровольцам и членам семей погибших бойцов до 30 дней с момента получения необходимых документов.

В случае судебных споров срок отсчитывается с момента решения суда. Кроме того, жены погибших военных смогут пользоваться их автомобилями до вступления в наследство с нотариальным свидетельством.