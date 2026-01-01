Минфин: в 2026 году доход по вкладам до 160 тыс рублей освободят от налога

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Россияне, на вкладах которых находится не более 160 тысяч рублей, будут освобождены от уплаты налога в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

Необлагаемый налогом доход рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Банка РФ, действующей на первое число каждого месяца в период, когда получен доход. На 1 января ключевая ставка составляет 16% годовых.

При этом, если ключевая ставка увеличится в 2026 году, то и сумма дохода, которая не будет облагаться налогом, тоже возрастет. Однако, если ставка снизится, то минимальная сумма, освобожденная от налога, останется на уровне 160 тысяч рублей. Это связано с тем, что расчёт будет производиться исходя из максимальной ставки за весь период получения дохода.

В свою очередь, доходы, превышающие данное пороговое значение, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же инвестиционный доход превысит 2,4 миллиона рублей, ставка налога составит 15%.

Ранее в Госдуме рекомендовали инвестировать капитал в банковские вклады, сберегательные сертификаты и золото. Глава комитета Сергей Гаврилов отметил, что, по данным Центробанка, ставки по рублевым вкладам на сроки около 1 года сохраняются в районе 14–15% годовых, а по более коротким и длинным периодам – ниже.

Кроме того, он обратил внимание на цифровые активы. По его словам, биткоин за последние месяцы падал до 80 тысяч долларов и поднимался выше 120–125 тысяч, что хорошо показывает масштаб колебаний.