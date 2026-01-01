Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 17:36

Экономика
Главная / Новости /

Минфин: в 2026 году доход по вкладам до 160 тыс рублей освободят от налога

Минфин РФ разъяснил порядок расчета налога на доходы по вкладам в 2026 году

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Россияне, на вкладах которых находится не более 160 тысяч рублей, будут освобождены от уплаты налога в 2026 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

Необлагаемый налогом доход рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Банка РФ, действующей на первое число каждого месяца в период, когда получен доход. На 1 января ключевая ставка составляет 16% годовых.

При этом, если ключевая ставка увеличится в 2026 году, то и сумма дохода, которая не будет облагаться налогом, тоже возрастет. Однако, если ставка снизится, то минимальная сумма, освобожденная от налога, останется на уровне 160 тысяч рублей. Это связано с тем, что расчёт будет производиться исходя из максимальной ставки за весь период получения дохода.

В свою очередь, доходы, превышающие данное пороговое значение, будут облагаться налогом по ставке 13%. Если же инвестиционный доход превысит 2,4 миллиона рублей, ставка налога составит 15%.

Ранее в Госдуме рекомендовали инвестировать капитал в банковские вклады, сберегательные сертификаты и золото. Глава комитета Сергей Гаврилов отметил, что, по данным Центробанка, ставки по рублевым вкладам на сроки около 1 года сохраняются в районе 14–15% годовых, а по более коротким и длинным периодам – ниже.

Кроме того, он обратил внимание на цифровые активы. По его словам, биткоин за последние месяцы падал до 80 тысяч долларов и поднимался выше 120–125 тысяч, что хорошо показывает масштаб колебаний.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России

Читайте также


экономика

Главное

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика