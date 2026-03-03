Более трети опрошенных россиян выразили желание сменить работу в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

37% опрошенных россиян планируют сменить работу в 2026 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование одной из отечественных образовательных платформ и онлайн-помощника по поиску работы.

Основной причиной для ухода с прежнего места работы россияне назвали необходимость в повышении дохода (61%). Для 48% респондентов важен удаленный формат работы, а 43% опрошенных беспокоит отсутствие карьерных перспектив на текущем месте. Кроме того, 32% россиян в числе причин смены профессии назвали эмоциональное выгорание и потерю интереса к работе.

При этом 42% пока не рассматривают радикальные изменения в карьере. В числе наиболее востребованных навыков в ближайшие 3–5 лет названы цифровая грамотность и работа с искусственным интеллектом (64%), умение работать с аналитикой и данными (53%), навыки менеджмента и управления проектами (46%), умения в сфере маркетинга и диджитал (38%), технические и инженерные умения (34%), сфера IT и программирование (33%).

Также авторы исследования выяснили, что за последние 24 месяца 21% россиян полностью сменили сферу деятельности или получили дополнительное образование для перехода в новую профессию. Для тех, кто уже поменял профессию, наиболее полезными оказались курсы и образовательные платформы (57%), чаты профессиональных сообществ (31%), коучи и консультанты (21%), а также работа с психологом (11%).

Самой активной возрастной группой среди сменивших работу россиян оказались граждане от 25 до 35 лет (43%). Еще 22% пришлось на категорию от 35 до 45 лет, а 25% – на группу от 18 до 24 лет. Доля респондентов от 45 до 55 лет составила 10%.

46% респондентов заявили, что переход к новой профессии был средним по уровню сложности. 32% посчитали его комфортным, но 22% заявили, что смена деятельности стала переломным моментом жизни.

При этом для тех, кто пока только задумывается о смене работы, главными сдерживающими факторами становятся: страх потери дохода (58%), отсутствие понимания, с чего начать (36%), непонимание, подойдет ли им новая профессия (28%), а также возрастной барьер (14%).

Ранее эксперты рассказывали, что наиболее удачными месяцами для поиска новой работы являются февраль и октябрь. Пик сезона на рынке труда настал в январе и продолжался весь февраль. При этом вторая волна поиска кандидатов ожидается в сентябре и октябре.

