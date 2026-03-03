Эксперт Балынин: чтобы сократить расходы на связь, стоит отключить ненужные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чтобы понять, как оптимизировать расходы на мобильную связь, стоит проанализировать все подключенные услуги в личном кабинете. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он объяснил, что нередко у абонента оказываются подключены забытые и ненужные услуги, за которые каждый месяц списывается плата. Если в сервисах нет необходимости, их можно отключить, чтоб сократить траты.

Кроме того, эксперт посоветовал оценить, насколько рационально используется пакетный тариф.

Отдельное внимание Балынин уделил платежной дисциплине. Многие операторы при своевременной оплате позволяют переносить неиспользованные остатки пакета на следующий месяц.

"Очень удобная опция, особенно в случае разного помесячного объема потребляемых услуг. Более того, в случае неоплаты не подключает пакет услуг и, как правило, включается тарификация за единицу объема потребляемых услуг", – добавил эксперт.

Он также предупредил, что если в течение определенного времени не происходит списаний средств, то оператор может начать взимать абонентскую плату. Поэтому, если номер временно не используется, но остается нужным, стоит учитывать и этот момент.

Также специалист рекомендовал обратить внимание на семейные тарифы. При подключении нескольких номеров к одному оператору общая стоимость услуг обычно снижается.

"Более того, как правило, в таких случаях предоставляется возможность управлять пакетом: возможно, кто-то из членов семьи больше пользуется СМС, а кто-то больше звонками", – отметил специалист.

Наконец Балынин рекомендовал регулярно отслеживать предложения на рынке. Он пояснил, что для новых клиентов операторы часто запускают более выгодные тарифные планы.

Ранее в России ужесточили меры ответственности для операторов связи за неправомерную выдачу сим-карт. Штрафы за такие нарушения могут достигать 500 тысяч рублей.

Согласно действующим нормам, физическое лицо может владеть не более чем 20 мобильными номерами. В случае превышения предела, установленного законом, операторы не имеют права предоставлять услуги связи.