04 марта, 11:24

Безопасность

В проекте "Перезвони сам" москвичам рассказали о схемах обмана накануне 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В преддверии 8 Марта эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей о различных обманных схемах и дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Накануне 8 Марта мошенники традиционно используют приемы, направленные на ослабление внимания, и ажиотаж вокруг выбора и покупки подарков: в ожидании поздравлений и приятных сюрпризов можно не обратить внимание на подвох", – рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

Используя праздник как повод, злоумышленники часто присылают электронную открытку, которая на самом деле представляет собой вирус или вредоносное приложение. После скачивания такого файла на устройство устанавливается программа для отслеживания или блокировки действий пользователя, которая также может передавать информацию третьим лицам.

Специалисты советуют рассматривать каждый файл от незнакомого отправителя как потенциальную угрозу. Если он не загружается сразу как фотография, имеет подозрительный формат или расширение apk или ipa, то лучше с ним взаимодействовать. При этом опасно не сообщение, а согласие на установку при распаковке файла.

Накануне праздника мошенники часто притворяются службой доставки цветов или подарков, якобы заказанных для девушки. Вместо цифрового кода, который должна назвать получательница для отчетности и подтверждения факта передачи заказа, аферисты запрашивают одноразовый код-пароль от банковского аккаунта или учетной записи сайта госуслуг.

В таких случаях специалисты рекомендуют уже во время звонка с оповещением о доставке проверить информацию, задавая уточняющие вопросы. Например, можно узнать название курьерской службы или магазина цветов, а затем позвонить на официальный номер телефона, указанный на сайте названной компании. При запросе кода подтверждения необходимо внимательно проверить, кто является отправителем и нет ли в сообщении предупреждения о неразглашении информации третьим лицам.

Еще одна популярная схема обмана связана с рассылкой выгодных предложений от лица известных магазинов или брендов. Слишком низкие цены, слишком простые условия для получения приза, срочный формат акции или ее ограниченность должны насторожить получателя.

Чтобы не попасться на уловку, нужно проверить сайт с акцией: корректно ли указан его адрес, нет ли лишних символов или неверно написанных слов, защищено ли соединение. Также необходимо изучить, насколько подробно и качественно заполнена информация, есть ли контакты, нет ли ошибок или пустых блоков. Любое требование скачать и установить дополнительное приложение говорит о мошенничестве.

По похожей схеме работают мошеннические рассылки с выгодными предложениями по проведению досуга. Аферисты создают сайты-двойники с билетами на популярные концерты, спектакли и кинопремьеры по сниженным ценам. При попытке оплаты на поддельном сайте пользователь вводит банковские реквизиты, после чего с его счета списываются все средства.

Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно ознакомиться с сайтом, на котором приобретаются билеты, и проверить его. Эксперты рекомендуют пользоваться для покупки только официальными и проверенными ресурсами, такими как городской сервис "Мосбилет", порталы крупных билетных агрегаторов или официальные сайты самих учреждений.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать фальшивые горящие туры. Аферисты создают сайты-клоны известных турагентств или взламывают аккаунты реальных менеджеров в соцсетях. Людям предлагают большие скидки на путевки по стопроцентной предоплате, однако после перевода денег мошенники исчезают.

Мошенники стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории дома

