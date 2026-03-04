Силы ПВО ликвидировали 48 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 48 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в среду, 4 марта. За это время 15 дронов было уничтожено над акваторией Черного моря, 11 – над Ростовской областью, 7 – над Крым, 5 – в небе над Саратовской областью, 3 – над акваторией Азовского моря.

Еще 2 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 2 – над Краснодарским краем, 2 – над Курской областью и 1 – в небе над Воронежской областью.

В ночь на среду, 4 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 32 украинских БПЛА. При этом 21 дрон был сбит в небе над Волгоградской областью, по 4 – над территориями Ростовской и Белгородской областей, 2 – над Астраханской областью и 1 – в небе над Курской областью.