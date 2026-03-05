Посетителей рыбных рынков "Москва – на волне" ждут скидки и дегустации к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посетители рыбных рынков "Москва – на волне" в районах Митино и Косино-Ухтомском в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта смогут приобрести слабосоленое филе со скидкой 10%. Об этом сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

В частности, акция распространяется на мурманского лосося и мурманскую форель, а также на дальневосточную нерку. Кроме того, перед покупкой их можно будет продегустировать в чистом виде, чтобы оценить жирность и текстуру. Также скидка доступна и тем, кто предпочитает покупать онлайн.

В пресс-службе отметили, что вся представленная на рынках продукция – собственного производства. Ее качество контролируется на всех этапах, включая разделку и упаковку, что гарантирует свежесть.

Рыбные рынки Москвы являются не просто торговыми рядами, а площадками с фудкортами и пространствами для проведения мастер-классов. Также там есть специально оборудованные зоны хранения продукции и лаборатории для проверки качества.

Также до 11 апреля на рынках "Москва – на волне" действует скидка в 10% на ряд товаров по случаю Великого поста. Такая продукция отмечена особыми ценниками. В основном на прилавках представлены морепродукты с Дальнего Востока и из северных морей – гребешки, креветки, мидии.

