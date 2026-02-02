Белоруссия обошла прибрежные страны и стала основным импортером рыбы в Россию

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Белоруссия, не имеющая выхода к морю, стала лидером по поставкам рыбы в Россию в 2025 году. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.

Выяснилось, что Минск поставил Москве 112 тысяч тонн продукции на общую сумму 336 миллионов долларов. Это превышает показатели других традиционных поставщиков – Китая (96 тысяч тонн) и Турции (75 тысяч тонн). Четвертое и пятое места в топе заняли Чили и Вьетнам.

Общий импорт рыбы в РФ вырос на 3%, составив 680 тысяч тонн. Белоруссия поставляла в Россию изделия из сурими, пресервы из сельди, икру мойвы, слабосоленую форель, копченую скумбрию и салаку, а также морепродукты в пресервах.

В это же время КНР привозила в страну в основном мороженую скумбрию, аквакультурную форель, кальмаров, мидий, консервы из тунца и угря. Турция поставляла сибас, дорадо и форель. Кроме того, из Чили в РФ поставляли семгу, кижуч и мидии, а из Вьетнама – филе пангасиуса, креветки, сурими.

Ранее стало известно, что за 9 месяцев прошлого года в РФ выросло производство красной икры. Уточнялось, что этот показатель составил 74,4 грамма на одного россиянина, что в 1,4 раза выше аналогичного периода 2024 года. Всего с начала 2025 года специалисты произвели 10,9 тысячи тонн деликатеса, тогда как в 2024 году показатели составили 7,8 тысячи.

