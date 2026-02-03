Форма поиска по сайту

В Госдуме предложили обязать устанавливать камеры во всех лифтах

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуме предложили обязать застройщиков устанавливать камеры во всех лифтах. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат отметил, что в настоящее время камеры есть даже не во всех новых домах и эту ситуацию необходимо исправить. По его словам, видеонаблюдение в лифтах служит двум ключевым целям: обеспечению безопасности жильцов и сохранности оборудования.

"Нередки случаи нападений или краж в лифтах. Без записей с камер установить обстоятельства таких происшествий практически невозможно", – подчеркнул Колунов.

Он добавил, что также наличие систем видеонаблюдения поможет бороться с актами вандализма, которые регулярно совершаются в лифтах.

Инициатива направлена на формирование единого стандарта безопасности в многоквартирных домах по всей стране. Соответствующее предложение парламентарий направил в Минстрой РФ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, который предлагает уточнить ответственность управляющих компаний в многоквартирных домах. По словам депутата, в России существует проблемная практика, когда УК фальсифицируют собрания собственников в своих интересах.

Марченко отметил, что таким образом недобросовестные компании и другие лица могут принимать решения против интересов собственников квартир, даже без рисков серьезной ответственности.

